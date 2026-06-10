Мурат Муханов покинул пост начальника ДЧС Мангистауской области

Мурат Муханов. Фото: МЧС РК

В связи с новым назначением он завершил работу на должности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. В настоящее время обязанности руководителя регионального ДЧС временно исполняет Ратбек Демеуберген, сообщили в ведомстве.

Муханов Мурат Сейтмолдаевич родился в 1985 году в Мангистауской области. В 2006 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК, в 2020 году — Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России.

В органах гражданской защиты с 2002 года. Начинал службу курсантом Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина и прошёл все ступени служебного становления — от курсанта до начальника ДЧС.

Трудовую деятельность начал с должности главного специалиста нормативно-технического отдела Управления государственного контроля и надзора в области чрезвычайных ситуаций Мангистауской области. С 2006 по 2010 год работал на различных должностях по направлению государственного пожарного контроля. В 2010 году назначен на должность начальника отдела государственного пожарного контроля, в 2016 году стал начальником Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности, с 2017 года занимал должность заместителя начальника Департамента, а с 2020 года работал начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Награжден государственной наградой орденом «Айбын» ІІ степени.