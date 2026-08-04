Новый директор маркетинга назначен АО «НК «КазМунайГаз»

Директором департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов АО «НК «КазМунайГаз» назначен Куаныш Кескинбаев, передаёт Lada.kz со ссылкой на PetroCouncil.kz . Ранее эту должность занимал Айбек Нурбеков.

Куаныш Кескинбаев

Куаныш окончил КазНТУ им. К. И. Сатпаева (2017–2019) по специальности «Нефтегазовое дело», Международную Академию Бизнеса (2009–2011), MBA, Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова (2000–2004) по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В разные годы работал ведущим специалистом отдела реализации нефти ТОО «Казахойл Актобе» (2005–2011), главным менеджером, директором департамента транспортировки и маркетинга KMG Kashagan B.V. (2011–2021).

Последнее место работы — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам KMG Kashagan B.V. (2021–2026).