18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.98
543.39
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.08.2026, 13:56

Новый директор маркетинга назначен АО «НК «КазМунайГаз»

Власть 0 3 679

Директором департамента маркетинга нефти и нефтепродуктов АО «НК «КазМунайГаз» назначен Куаныш Кескинбаев, передаёт  Lada.kz со ссылкой на PetroCouncil.kz. Ранее эту должность занимал Айбек Нурбеков.

Куаныш Кескинбаев
Куаныш Кескинбаев

Куаныш окончил КазНТУ им. К. И. Сатпаева (2017–2019) по специальности «Нефтегазовое дело», Международную Академию Бизнеса (2009–2011), MBA, Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова (2000–2004) по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В разные годы работал ведущим специалистом отдела реализации нефти ТОО «Казахойл Актобе» (2005–2011), главным менеджером, директором департамента транспортировки и маркетинга KMG Kashagan B.V. (2011–2021).

Последнее место работы — заместитель генерального директора по коммерческим вопросам KMG Kashagan B.V. (2021–2026).

3
4
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь