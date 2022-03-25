Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Выступая перед журналистами после саммита НАТО в Брюсселе, Эрдоган заявил, что проведет отдельные звонки с украинскими и российскими коллегами в ближайшие дни.



"Сегодня (25 марта - Прим.) я переговорю с Зеленским. В выходные или в начале следующей недели возможны и переговоры с Путиным", - сообщил турецкий лидер, уточнив, что обсудит с президентами Украины и России саммит НАТО.



Эрдоган отметил, что Турция из-за своего географического положения и отношений с Россией и Украиной занимает особую позицию в этом конфликте. Он также заявил, что Турция не может ввести санкции против России из-за ее энергетических потребностей и сотрудничества.

"Мы покупаем почти половину природного газа, который мы используем, из России. Отдельно мы строим нашу атомную электростанцию "Аккуй" с Россией. Мы не можем отложить это в сторону. Так что здесь ничего нельзя сделать. Мы должны сохранять нашу чувствительность по этому вопросу. Во-первых, я не могу оставить своих людей на холоде зимой. Во-вторых, я не могу остановить нашу промышленность", - пояснил Эрдоган.



Кроме того, президент Турции подчеркнул, что украинские и российские переговорщики смогли договориться по четырем из шести основных вопросов, обсуждаемых в ходе мирных переговоров, но территориальные споры по восточному региону Донбасса и Крыму остались.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выдвигал себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины, но Кремль сдержанно реагировал на его предложения. Турция является важным союзником Киева, между странами заключены несколько контрактов по поставкам вооружения. Анкара также поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.