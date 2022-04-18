Министр заявил о жестких мерах к недобросовестным вузам

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о нарушениях, выявленных в казахстанских вузах, передает Tengrinews.kz.



Глава МОН напомнил, что в стране ведутся проверки в высших учебных заведениях. Проверено 13 вузов, которые вошли в перечень по системе оценки рисков. Из них в пяти нарушения выявлены повторно, в связи c чем на месяц приостановлены лицензии. Наложены штрафы на 12 вузов, по одному вузу дело направлено в суд.



"До конца года планируем проверить еще 12 вузов на исполнение ранее данных предписаний. При обнаружении повторных нарушений документы будут направлены в суд для отзыва лицензии и закрытия вузов. Кроме того, в настоящее время рассматривается норма, которая даст право нам как органу, выдающему лицензию, при выявлении нарушений самостоятельно отзывать лицензии у недобросовестных вузов", - написал Асхат Аймагамбетов.



Сейчас для отзыва лицензии министерство должно обращаться в суд, при необходимости - пройти все процедуры обжалования.



Кроме того, распоряжением премьер-министра создана комиссия при правительстве по оптимизации вузов.



По словам главы МОН, сейчас сложилась такая ситуация, когда практически каждый многопрофильный вуз готовит учителей, при этом качество оставляет желать лучшего. Планируется сократить количество вузов, готовящих учителей, с 85 до 20-25. Готовить специалистов по другим направлениям они смогут, но лицензия именно по педагогике может быть отозвана. Ориентировочно останется по одному сильному вузу в регионе и несколько вузов в Алматы, ведущих подготовку учителей.



"Есть такие факты, когда в вуз поступает 100 человек, а выпускается 800 за счет того, что учебное заведение собирает всех отчисленных за неуспеваемость студентов из других вузов, зачисляет и выдает им дипломы.



Еще один факт: в этом году 37 тысяч студентов "перевелись" через семестр или год обучения из вузов ближнего зарубежья в несколько, в основном небольших, казахстанских вузов. По нашей информации, определенное количество студентов фактически сдает документы в казахстанский вуз, а для обхода требования о наличии сертификатов ЕНТ те, в свою очередь, отправляют документы в зарубежный вуз и через семестр или год также виртуально переводят обратно", - добавил министр.



По его словам, есть также региональные частные вузы, где обучается по 20-23 тысячи студентов, большинство из которых на занятия, как правило, не ходят.



"Именно поэтому министерством проводится жесткая политика в отношении таких случаев и недобросовестных вузов. Очевидно, что эти меры задевают бизнес-интересы многих и нравятся далеко не всем, но тем не менее согласно поручениям Елбасы и Главы государства министерством будет продолжена политика по обеспечению качества в сфере высшего образования", - заключил Аймагамбетов.







