Незаконный вывоз капитала: какие транзакции казахстанцев отслеживают в КГД

Какие транзакции казахстанцев анализируются для противодействия выводу капитала за рубеж, рассказали в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Отмечается, что в КГД контролируют заграничные переводы казахстанцев на суммы, превышающие 100 миллионов тенге, пользуясь сведениями Нацбанка о транзакциях на суммы свыше 50 тысяч долларов.



"В случае получения уведомления органов госдоходов о выявленных нарушениях по результатам камерального контроля, необходимо в течение 30 рабочих дней представить декларацию и уплатить налоги, либо представить пояснение о несогласии с приложением подтверждающих документов", - объяснили в ведомстве.



На сегодняшний день в КГД проанализировали платежи с назначением "платежи за товары, недвижимость, ценные бумаги, доли участия" и сформировали уведомления по следующим направлениям:



- по платежам и переводам на покупку товаров и по платежам;

- переводам на приобретение недвижимости, ценных бумаг и долей участия в уставном капитале юридического лица иностранного государства.



В первом случае нарушения по платежам подозреваются, когда сумма доходов, отраженных в декларациях, не соответствует суммам переводов на приобретение товаров - возникает вопрос о занижении доходов от реализации приобретенных товаров.



"При этом вопрос об определении источников происхождения средств не стоит, по установленным фактам таких требований со стороны сотрудников территориальных органов государственных доходов проведена соответствующая разъяснительная работа", - уточнили в комитете.



Если физическое лицо приобретает иностранные товары на системной основе, но при этом не состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя, его ему направляют соответствующее уведомление.



Во втором случае проводится контроль наличия в декларации по индивидуальному подоходному налогу сведений о наличии недвижимости, доли участия в уставном капитале, ценных бумаг, зарегистрированных за рубежом, а также на предмет возникновения имущественного дохода в связи с реализацией ценных бумаг.



"На сегодня с 18 странами ОЭСР начали обмен информацией о финансовых счетах: получаем данные об остатках средств граждан Казахстана на зарубежных банковских счетах. Зарубежные вклады на сумму более 1000 МРП необходимо отражать в декларации об активах и обязательствах", - заключили в ведомстве.