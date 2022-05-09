Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы, передает Tengrinews.kz.



По случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызской Республики, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.



В поздравительных посланиях Президент Казахстана передал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, пожелал им доброго здравия, долголетия и благополучия.



Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана".