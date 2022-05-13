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Генерал Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Генерал Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях
Серик Кудебаев. Фото:gov.kz
Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Информируем, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированное по пункту 1 части 4 статьи 370 Уголовного кодекса "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым", - сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Отмечается, что в соответствии со статьей 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению, "в связи с чем ответить на поставленные вопросы в полном объеме не представляется возможным".

Ранее в МВД рассказали подробности увольнения генерал-майора полиции Серика Кудебаева с должности главы ДП Алматинской области. По данным ведомства, Кудебаев ушел по собственному желанию.

"Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности начальника Департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел с 18 февраля текущего года по собственному желанию", - заявили в МВД.

В начале апреля в соцсетях сообщали, что Кудебаева привлекают к уголовному делу о январских событиях. Поводом для этого послужило заявление Генпрокуратуры, где надзорный орган сообщил о расследовании по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Отмечалось, что руководители этих органов признаны подозреваемыми.


Источник: tengrinews.kz
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