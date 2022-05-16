«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Мая
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.84 KZT
  • €1 = 443.8 KZT
  • 1 RUB = 6.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Шантажировал, что весь аул узнает" - в Кызылординской области насиловали девочку, которая осталась без отца

Просмотров:363 Опубликовано: Сегодня, 12:32
"Шантажировал, что весь аул узнает" - в Кызылординской области насиловали девочку, которая осталась без отца
Фото - zp.vgorode.ua
Глава общественного фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари на странице Facebook заявила об очередном изнасиловании несовершеннолетней, передает медиа-портал Сaravan.kz.

Правозащитница заявила, что в Кызылординской области изнасиловали четырнадцатитилетнюю девочку. По словам Тансари, сначала дело квалифицировали по статье 120 УК РК (изнасилование), но после направили в суд по статье 122 УК РК, ч.3 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

"Следствие, как всегда, игнорирует показания ребенка, девочка утверждает, что было изнасилование, а после этого грубый шантаж, что весь аул узнает, и он заставлял ее еще дважды с ним встречаться, принуждал к сексу, страшно издевался над ней, унижал! Но стражи порядка считают это обоюдным сексом!"- пишет Тансари.

По слова главы фонды, мать девочки часто оставляет её одну, а отец умер в 2019 году, и подозреваемый знал об этом. Сейчас делом занимается тётя, которая приехала из Алматы.

"Адвокат подсудимого настоял на том, чтобы ребенка лишили возможности быть в суде с тетей, которая была представителем в уголовном деле. Это бесчеловечно, как все эти адвокаты любят защищать насильников, ведь отец подсудимого ревизор этого аула! Неужели неграмотная в правовом поле тетя может как-то помешать работе адвоката?" - утверждает Тансари.

Напомним, недавно отец изнасилованного первоклассника рассказал новые жуткие подробности.


Источник: Caravan.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика