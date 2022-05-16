"Шантажировал, что весь аул узнает" - в Кызылординской области насиловали девочку, которая осталась без отца

Глава общественного фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари на странице Facebook заявила об очередном изнасиловании несовершеннолетней, передает медиа-портал Сaravan.kz.



Правозащитница заявила, что в Кызылординской области изнасиловали четырнадцатитилетнюю девочку. По словам Тансари, сначала дело квалифицировали по статье 120 УК РК (изнасилование), но после направили в суд по статье 122 УК РК, ч.3 (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).



"Следствие, как всегда, игнорирует показания ребенка, девочка утверждает, что было изнасилование, а после этого грубый шантаж, что весь аул узнает, и он заставлял ее еще дважды с ним встречаться, принуждал к сексу, страшно издевался над ней, унижал! Но стражи порядка считают это обоюдным сексом!"- пишет Тансари.



По слова главы фонды, мать девочки часто оставляет её одну, а отец умер в 2019 году, и подозреваемый знал об этом. Сейчас делом занимается тётя, которая приехала из Алматы.



"Адвокат подсудимого настоял на том, чтобы ребенка лишили возможности быть в суде с тетей, которая была представителем в уголовном деле. Это бесчеловечно, как все эти адвокаты любят защищать насильников, ведь отец подсудимого ревизор этого аула! Неужели неграмотная в правовом поле тетя может как-то помешать работе адвоката?" - утверждает Тансари.



Напомним, недавно отец изнасилованного первоклассника рассказал новые жуткие подробности.