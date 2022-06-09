Бизнесмен Тимур Турлов получил гражданство Казахстана

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил казахстанское гражданство. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил казахстанское гражданство. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.Свой пост он начал со слов "Мен Қазақстаннанмын!"."В Казахстане происходят перемены, которые мне нравятся, быстрее всего протекает цифровая трансформация, которая позволяет нам с командой холдинга создавать самые передовые продукты в финтеке в мире. (...) Я горд стать гражданином Казахстана. Здесь дышится свободно, и я верю в то, что Казахстан благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике сможет построить новое, более богатое, эффективное, справедливое государство. И надеюсь, что смогу, как предприниматель, внести свой вклад в это", - написал Турлов.Бизнесмен также отметил, что планирует выучить казахский язык.Тимур Турлов стал седьмым в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes на май 2022 года. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.