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Бизнесмен Тимур Турлов получил гражданство Казахстана

Просмотров:690 Опубликовано: Вчера, 19:25
Бизнесмен Тимур Турлов получил гражданство Казахстана
Фото:instagram.com/timurturlov
Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил казахстанское гражданство. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Глава Freedom Holding Corp. Тимур Турлов получил казахстанское гражданство. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram, передает Tengrinews.kz.

Свой пост он начал со слов "Мен Қазақстаннанмын!".

"В Казахстане происходят перемены, которые мне нравятся, быстрее всего протекает цифровая трансформация, которая позволяет нам с командой холдинга создавать самые передовые продукты в финтеке в мире. (...) Я горд стать гражданином Казахстана. Здесь дышится свободно, и я верю в то, что Казахстан благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике сможет построить новое, более богатое, эффективное, справедливое государство. И надеюсь, что смогу, как предприниматель, внести свой вклад в это", - написал Турлов.

Бизнесмен Тимур Турлов получил гражданство Казахстана


Бизнесмен также отметил, что планирует выучить казахский язык.

Тимур Турлов стал седьмым в списке богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes на май 2022 года. Его состояние оценивается в 2,2 миллиарда долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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