Девятиклассница из Туркестана стала мамой

В Туркестане ученица девятого класса стала мамой, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом сообщили в Управлении образования Туркестана, отметив, что на момент рождения ребенка девушке было 16 лет. Роды прошли в январе этого года. Во время беременности школьница не пропускала учебу.
"Девятиклассница родила в январе этого года. Несовершеннолетняя мама хотела сдать госэкзамен, мы помогли ей. Коллектив школы провел по этому поводу совещание и предупредил учителей, психологов и заместителей по воспитательной работе", - рассказала Оразкуль Колдасова, руководитель отдела развития человеческого потенциала Туркестана.
После рождения ребенка школьница получала образование дистанционно. По окончании девятого класса она сдала госэкзамены и получила аттестат.
Как стало известно, девушка родила девочку. Сама молодая мама ранее осталась без попечения родителей. Сейчас мама и дочь находятся в одном из центров, где проживают женщины с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
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