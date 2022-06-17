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Девятиклассница из Туркестана стала мамой

Просмотров:365 Опубликовано: Сегодня, 13:12
Девятиклассница из Туркестана стала мамой
Фото:elements.envato.com
В Туркестане ученица девятого класса стала мамой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об этом сообщили в Управлении образования Туркестана, отметив, что на момент рождения ребенка девушке было 16 лет. Роды прошли в январе этого года. Во время беременности школьница не пропускала учебу.

"Девятиклассница родила в январе этого года. Несовершеннолетняя мама хотела сдать госэкзамен, мы помогли ей. Коллектив школы провел по этому поводу совещание и предупредил учителей, психологов и заместителей по воспитательной работе", - рассказала Оразкуль Колдасова, руководитель отдела развития человеческого потенциала Туркестана.

После рождения ребенка школьница получала образование дистанционно. По окончании девятого класса она сдала госэкзамены и получила аттестат.

Как стало известно, девушка родила девочку. Сама молодая мама ранее осталась без попечения родителей. Сейчас мама и дочь находятся в одном из центров, где проживают женщины с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.


Источник: tengrinews.kz
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