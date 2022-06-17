«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 442.17 KZT
  • €1 = 460.21 KZT
  • 1 RUB = 7.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«КазМунайГаз» и «Татнефть» проведут геологоразведку месторождения в Атырауской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:02
«КазМунайГаз» и «Татнефть» проведут геологоразведку месторождения в Атырауской области
ФОТО: архив пресс-службы
Документ о реализации совместного проекта был подписан в присутствии президентов Казахстана и Татарстана.

АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» подписали Соглашение о намерениях по совместной реализации проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области. Соглашение подтверждает намерения сотрудничества КМГ и «Татнефти» по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс, сообщает пресс-служба КМГ. Документ подписали председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и генеральный директор «Татнефть» Наиль Маганов в пятницу, 17 июня, в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписание состоялось в присутствии президентов Казахстана и Татарстана Касым-Жомарта Токаева и Рустама Минниханова.

В случае обнаружения углеводородов предполагается увеличение ресурсной базы КМГ и последующая добыча.

«Мы приветствуем намерение «Татнефти» выступить в качестве стратегического партнера КМГ по проекту Каратон-Саркамыс. «Татнефть» является одним из ключевых партнеров КМГ. Мы активно развиваем сотрудничество по самым разным направлениям – от поставок товаров и оборудования до организации деятельности по увеличению нефтеотдачи зрелых месторождений», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев в ходе подписания соглашения.

«С КМГ «Татнефть» связывают давние добрые партнерские отношения. Мы взаимодействуем по самым разным направлениям. Уверен, технологии и компетенции нашей компании в геологоразведке помогут в успешной разработке месторождений Казахстана», - отметил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО «Эмбамунайгаз».

В феврале 2022 года Каратон-Саркамыс включен в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования КМГ.


Источник: Forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика