«КазМунайГаз» и «Татнефть» проведут геологоразведку месторождения в Атырауской области

Документ о реализации совместного проекта был подписан в присутствии президентов Казахстана и Татарстана.
АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» подписали Соглашение о намерениях по совместной реализации проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области. Соглашение подтверждает намерения сотрудничества КМГ и «Татнефти» по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс, сообщает пресс-служба КМГ. Документ подписали председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и генеральный директор «Татнефть» Наиль Маганов в пятницу, 17 июня, в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписание состоялось в присутствии президентов Казахстана и Татарстана Касым-Жомарта Токаева и Рустама Минниханова.
В случае обнаружения углеводородов предполагается увеличение ресурсной базы КМГ и последующая добыча.
«Мы приветствуем намерение «Татнефти» выступить в качестве стратегического партнера КМГ по проекту Каратон-Саркамыс. «Татнефть» является одним из ключевых партнеров КМГ. Мы активно развиваем сотрудничество по самым разным направлениям – от поставок товаров и оборудования до организации деятельности по увеличению нефтеотдачи зрелых месторождений», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев в ходе подписания соглашения.
«С КМГ «Татнефть» связывают давние добрые партнерские отношения. Мы взаимодействуем по самым разным направлениям. Уверен, технологии и компетенции нашей компании в геологоразведке помогут в успешной разработке месторождений Казахстана», - отметил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.
Участок недр Каратон-Саркамыс расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО «Эмбамунайгаз».
В феврале 2022 года Каратон-Саркамыс включен в перечень территорий участков недр на разведку и добычу углеводородов для предоставления права недропользования КМГ.
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