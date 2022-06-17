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Дочерняя компания Google подала заявление о банкротстве в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Дочерняя компания Google подала заявление о банкротстве в России
Фото ©REUTERS
Российская дочерняя компания Google подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Дочерняя компания Google в России сообщила о начале процедуры собственного банкротства в мае, после того как власти арестовали ее банковский счет, что сделало невозможным оплату труда сотрудников и поставщиков.

"Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование нашего российского офиса. Поэтому Google подала заявление о банкротстве", - заявил представитель компании.

Компания пояснила, что с 22 марта "предвидела собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств" из-за ареста банковского счета.

Ранее сообщалось, что компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием.


Источник: tengrinews.kz
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