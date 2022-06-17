Дочерняя компания Google подала заявление о банкротстве в России

Российская дочерняя компания Google подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Дочерняя компания Google в России сообщила о начале процедуры собственного банкротства в мае, после того как власти арестовали ее банковский счет, что сделало невозможным оплату труда сотрудников и поставщиков.



"Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование нашего российского офиса. Поэтому Google подала заявление о банкротстве", - заявил представитель компании.



Компания пояснила, что с 22 марта "предвидела собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств" из-за ареста банковского счета.



Ранее сообщалось, что компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием.