Глава Антикора: Влиятельные лица стояли за "серыми" схемами

За "серыми" схемами в Казахстане стояли влиятельные лица, которые прятали доходы за рубежом, заявил председатель Антикоррупционной службы Олжас Бектенов, передает Tengrinews.kz.



На заседании коллегии Агентства по противодействию коррупции Бектенов отметил, что под контроль государства перешли свыше 600 железнодорожных подъездных путей стоимостью 57 миллиардов тенге.



"Речь идет о так называемом "последнем километре". Помимо прямого возмещения ущерба, налицо социально-экономический эффект. К примеру, тарифы для ж/д-перевозчиков снизились в 14 раз - с 2 200 тенге до 147 тенге. За такими "серыми" схемами стояли влиятельные лица, которые зачастую прятали теневые доходы за рубежом", - сказал глава Антикора.



По его словам, расследование дел, связанных с незаконной концентрацией экономических ресурсов и их возвращение в собственность государства, находится на особом контроле. В результате принятых мер обеспечен возврат государству активов на сумму 430 миллиардов тенге или порядка 1 миллиарда долларов.



Бектенов также отметил, что по делу "Оператора РОП" предотвращено хищение более 180 миллиардов тенге, "которые полностью возвращены государству и расходуются на социальные цели".