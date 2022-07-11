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Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях

Просмотров:370 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В рамках обсуждения законопроекта в Парламенте обсуждалась поправка, усиливающая ответственность за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. К примеру, если раньше был только штраф, то теперь водителю грозит лишение прав на один год и пять суток ареста.

Также законопроектом предлагалось усилить адмответственность за нарушение правил оказания услуг связи путем увеличения суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета.

Кроме того, предусмотрено усиление адмответственности за правонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителей власти.

Также устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей.

Текст закона будет опубликован в печати.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют лишать прав и арестовывать за поддельные госномера.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:50
Согласен с ужесточением за не повиновение законным требованиям, но ключевым должно быть именно "законные требования", поэтому нужно паралельно ужесточить ответственность сотрудников за нарушение внутренних инструкций, законодательства и прав граждан, то есть за не законные требования и превышение полномочий, и ответственность за неповиновение должна быть строго и только законным требованиям (!). Нет оснований к задержанию, остановки и т.д., означает не законное требование, а равно поперание их прав и провокация граждан к защите свох прав также незаконными методами, за что также жестко надо наказывать, тогда будет сохранен балланс и спокойствие. Это очень важно, так как примеры не законных требований куча (к примеру те же новости об остановке и запрете проезда к морю 43му), поэтому имидж правохранителей до сих пор низкий, а недоверие им со стороны граждан высокий. Мир всем
 
 

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