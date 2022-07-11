Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.



В рамках обсуждения законопроекта в Парламенте обсуждалась поправка, усиливающая ответственность за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. К примеру, если раньше был только штраф, то теперь водителю грозит лишение прав на один год и пять суток ареста.



Также законопроектом предлагалось усилить адмответственность за нарушение правил оказания услуг связи путем увеличения суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета.



Кроме того, предусмотрено усиление адмответственности за правонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителей власти.



Также устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей.



Текст закона будет опубликован в печати.



Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют лишать прав и арестовывать за поддельные госномера.