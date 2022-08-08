Скорпион забрался в ванную жителя Шымкента

В Шымкенте активизировались скорпионы - от их укусов страдают местные жители. С начала лета членистоногие укусили 18 жителей города, двое из них - дети, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Скорпионов стало так много, что они начали пробираться в дома, жалуются жители Шымкента. Жертвой паукообразных стала и многодетная семья в городе. Глава семейства Рустам Яхин обратился в редакцию Tengrinews.kz и рассказал, что скорпиона заметил его отец в ванной комнате. Укусить паукообразный членов семьи не успел. Мужчина вовремя среагировал, и теперь насекомое лежит в банке. Теперь борьба с паукообразными стала головной болью семьи - Рустам не знает, куда обращаться со своей проблемой.



"Скорпиона нашел утром наш дедушка в ванной комнате. Говорит, думал, игрушка, дунул на него, а он побежал. Хорошо, руками не тронул. Ошпарили его кипятком, теперь скорпион как экспонат, я его положил в банку. Наш дом в центре города, частный, на участке. Откуда он взялся - не знаем, никаких походов и выездов на природу, в горы не было. Дезинсекция для нас теперь больной вопрос, в доме есть четверо маленьких детей. Дезинсекция - достаточно опасное мероприятие, сколько случаев плачевных после этого было. Шымкент - это не то место, где можно рассчитывать на качественную услугу. Скорее всего, скорпион не один, тем более, что на вид он достаточно крупный. Честно говоря, не знаю пока, что будем делать, для начала загуглим", - рассказывает Рустам.



В Управлении здравоохранения Шымкента сообщили, что с начала лета скорпионы укусили 18 жителей города, двое из них - дети. Восемь человек были госпитализированы в токсикологию в состоянии средней степени тяжести. Врачи также рассказали, что членистоногие чаще всего кусают взрослых и обитают в саманных домах (из глиноблока).



"Вызовов с поводом "укус скорпиона" за 7 месяцев 2021 года - 1771. За 7 месяцев 2022 года - 1028 случаев. Летальных исходов в этом году нет. Укусы скорпионов в основном происходят ночью в весенне-летнее время, начиная с середины апреля по сентябрь, в наших краях. Укусы происходят в частных домах. За сутки обращаются с укусами скорпионов до четырех больных. В основном отравление у них протекает в легкой форме. Таких больных после оказания медицинской помощи мы отправляем домой. Больных со средней степенью госпитализируем в токсикологическое отделение. Вспышки нет. Просто растет численность населения города и территория города увеличилась в несколько раз",- заверили в горздраве.



Напомним, в прошлом году в Шымкенте ежедневно от пяти до 20 человек обращались к врачам с укусами скорпионов. Тогда, по данным медиков, показатели пострадавших по сравнению с 2020 годом повысились в три раза.