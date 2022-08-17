Ерлан Тургумбаев освобожден от должности советника Президента

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Ерлана Тургумбаева от должности советника Президента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Распоряжением Главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ерлан Тургумбаев занимал этот пост с февраля 2022 года.
Генерал-лейтенанту полиции Ерлану Тургумбаеву в этом году исполнилось 60 лет. Работал в органах МВД с 1984 года, начав свою карьеру с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома. В разные годы являлся начальником полиции Северо-Казахстанской области, Алматы, председателем Следственного комитета.
С 2012 года - заместитель министра внутренних дел, с 2019 года - министр внутренних дел. С 2019 по 2022 год работал министром внутренних дел.
Полный кавалер ордена "Даңқ" І и ІІ степени, награжден орденом "Айбын" ІІ степени, знаком "Кайсар" І степени, "Барыс" ІІ степени.
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