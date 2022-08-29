Стрельбу из автомата открыли на свадьбе в Кызылорде

В Кызылорде начато расследование в отношении местного жителя, стрелявшего в воздух из оружия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



27 августа в социальной сети начали распространять видео, где молодой парень стреляет в небо, предположительно, из автомата Калашникова. Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине Кызылорды во время проведения свадебного мероприятия.



В результате стрельбы никто не пострадал. По данному факту в отношении 21-летнего задержанного зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и 293 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Казахстан. Начато досудебное расследование.