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Стрельбу из автомата открыли на свадьбе в Кызылорде

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Стрельбу из автомата открыли на свадьбе в Кызылорде
Фото polisia.kz
В Кызылорде начато расследование в отношении местного жителя, стрелявшего в воздух из оружия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27 августа в социальной сети начали распространять видео, где молодой парень стреляет в небо, предположительно, из автомата Калашникова. Как установлено в ходе проверки, инцидент произошел на окраине Кызылорды во время проведения свадебного мероприятия.

В результате стрельбы никто не пострадал. По данному факту в отношении 21-летнего задержанного зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 287 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и 293 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Казахстан. Начато досудебное расследование.


Источник: Tengrinews.kz
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