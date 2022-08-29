Не разрешили взять инвалидную коляску в багаж: в КГА отреагировали на инцидент с FlyArystan

В Комитете гражданской авиации отреагировали на инцидент с FlyArystan, передает Tengrinews.kz.



"Доводим до Вашего сведения результаты предварительной работы, проведенной Комитетом гражданской авиации с авиакомпанией FlyArystan.



Авиакомпания провела внутреннее расследование касательно случая на регистрации рейса KC 7121 по направлению Алматы - Караганда 29 августа.

По правилам перевозки колясок малоподвижных пассажиров, существуют разные требования в зависимости от вида батарейки. В данном случае сотрудник авиакомпании перепутал вид батарейки и попросил изъять аккумулятор, что привело к невозможности перевозки коляски", - сообщили в ведомстве.



Также в КГА добавили, что авиакомпания признает свою вину и приносит извинения.



"Авиакомпания заверяет, что сотрудник, который допустил ошибку, пройдет дополнительное обучение и тренинги. Ниязу Сундиталиеву будет оказана всесторонняя помощь в отправке коляски до адреса проживания. А также в качестве извинения и в надежде исправить ситуацию авиакомпания предлагает воспользоваться ему услугами перелета в размере трех авиабилетов. FlyArystan предпримет все меры для предотвращения подобных ошибок в будущем", - заключили в комитете.



Ранее сообщалось, что сотрудники авиакомпании FlyArystan не разрешили пассажиру с инвалидностью сдать в багаж инвалидную коляску. Об этом сам пассажир Нияз Сундиталиев написал в Facebook.