Родственники спасли трехлетнего ребенка от гибели в пасти леопарда

Трехлетний ребенок из деревни вблизи индийского города Бандипур, штат Карнатака, выжил после того, как на него напал леопард, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Khabarhub.
Сулабх Парлияр играл во дворе своего дома, когда его схватил и попытался утащить хищник. Родственники мальчика, включая его мать Лакшми Парияр, увидели произошедшее и бросились в погоню за диким животным. Им удалось спасти ребенка от гибели в пасти хищника: через некоторое время леопард выпустил его и убежал.
Мальчика с серьезными травмами доставили в больницу, где врачи провели ему экстренную операцию. Директор больницы Дайарам Ламсал заявил, что хирургическое вмешательство прошло успешно и состояние ребенка улучшается. Пострадавшего уже перевели из реанимации в общую палату. У него была серьезная травма шеи, однако трахея и основные кровеносные сосуды оказались целы.
Ламсал отметил, что операция была сделана бесплатно. Родителям придется оплатить только лекарства и расходники.
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