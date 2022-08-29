Продюсера сериала "Чикатило" посадили в колонию на 5,5 лет

Продюсера сериала "Чикатило" Дмитрия Большакова посадили в колонию на 5,5 лет за подкуп полицейских, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.



По данным канала, ради съемки эпизода Большаков заплатил стражам порядка 400 тысяч рублей (свыше трех миллионов тенге), чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы.



Сообщается, что место, где снимался сериал, находится под контролем ФСО. Когда сотрудники ведомства увидели на своей территории съемочную группу, они потребовали разрешение на съемки.



После проверки Дмитрия и полицейских арестовали. Суд приговорил Большакова к 5,5 годам лишения свободы. Полицейские, получившие взятки, получили наказание в виде 7,5 и 8,5 лет колонии.

