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Продюсера сериала "Чикатило" посадили в колонию на 5,5 лет

Просмотров:443 Опубликовано: Сегодня, 20:56
Продюсера сериала "Чикатило" посадили в колонию на 5,5 лет
Кадр из сериала "Чикатило".
Продюсера сериала "Чикатило" Дмитрия Большакова посадили в колонию на 5,5 лет за подкуп полицейских, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным канала, ради съемки эпизода Большаков заплатил стражам порядка 400 тысяч рублей (свыше трех миллионов тенге), чтобы те перекрыли улицу в центре Москвы.

Сообщается, что место, где снимался сериал, находится под контролем ФСО. Когда сотрудники ведомства увидели на своей территории съемочную группу, они потребовали разрешение на съемки.

После проверки Дмитрия и полицейских арестовали. Суд приговорил Большакова к 5,5 годам лишения свободы. Полицейские, получившие взятки, получили наказание в виде 7,5 и 8,5 лет колонии.


Источник: tengrinews.kz
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