«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Сентября
+27...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.43 KZT
  • €1 = 472.7 KZT
  • 1 RUB = 7.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как и когда повысят пенсии в Казахстане

Просмотров:371 Опубликовано: Сегодня, 13:23
Как и когда повысят пенсии в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Как повысят пенсионные выплаты в Казахстане, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.

Как отметили в ведомстве, в Послании Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. В рамках проекта Социального кодекса будет предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов.

В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

По данным Минтруда, для повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования:

"Первое. В период с 2023 по 2027 год предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов, максимальной - со 100 до 120 процентов от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51 процента. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13 процентов и коснется всех 2 миллионов пенсионеров.

Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов (в течение трех лет - со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.

"Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения", - заключили в ведомстве.

В рамках своего Послания Президент поручил существенно перезагрузить пенсионную систему. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную - до 120 процентов.

Кроме того, планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года.

Также период выплат по уходу за ребенком продлят до полутора лет с 1 января 2023 года.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 15:18
Отмечается, что предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов.
Да за это время тенге обесценится на гораздо больший процент.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика