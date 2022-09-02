Как и когда повысят пенсии в Казахстане

Как повысят пенсионные выплаты в Казахстане, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает Tengrinews.kz.



Как отметили в ведомстве, в Послании Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. В рамках проекта Социального кодекса будет предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов.



В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).



Система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.



По данным Минтруда, для повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования:



"Первое. В период с 2023 по 2027 год предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70 процентов, максимальной - со 100 до 120 процентов от величины прожиточного минимума.



За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51 процента. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13 процентов и коснется всех 2 миллионов пенсионеров.



Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей", - сообщили в министерстве.



Отмечается, что предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов (в течение трех лет - со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.



"Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения", - заключили в ведомстве.



В рамках своего Послания Президент поручил существенно перезагрузить пенсионную систему. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную - до 120 процентов.



Кроме того, планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года.



Также период выплат по уходу за ребенком продлят до полутора лет с 1 января 2023 года.

