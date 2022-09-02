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В Нур-Султане убийцу ребёнка приговорили к пожизненному заключению

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 17:17
В Нур-Султане убийцу ребёнка приговорили к пожизненному заключению
Фото с сайта russian.rt.com
Мужчина подал апелляцию, заявляя о своей невиновности, но судебная коллегия оставила в силе приговор присяжных.

В Нур-Султане вынесли пожизненный приговор мужчине, который убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, сообщает пресс-служба столичного суда.

Решение вынес межрайонный суд по уголовным делам столицы с участием присяжных в июле.

В суде установили, что мужчина, будучи пьяным, нанёс многочисленные удары пятилетней дочери своей сожительницы. Девочка скончалась, не приходя в сознание.

"Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.

Однако в апелляционной жалобе осуждённый просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность. 1 сентября судебная коллегия оставила приговор без изменений, так как не нашла оснований для его отмены.

21 января 2020 года в Караганде впервые после внесения поправок в Уголовный Кодекс вынесли пожизненный приговор за убийство ребёнка. 24-летний Игентай Сопыжанов похитил и убил трёхлетнего ребёнка своей возлюбленной.


Источник: informburo.kz
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