В Нур-Султане убийцу ребёнка приговорили к пожизненному заключению

Мужчина подал апелляцию, заявляя о своей невиновности, но судебная коллегия оставила в силе приговор присяжных.



В Нур-Султане вынесли пожизненный приговор мужчине, который убил пятилетнюю дочь своей сожительницы, сообщает пресс-служба столичного суда.



Решение вынес межрайонный суд по уголовным делам столицы с участием присяжных в июле.



В суде установили, что мужчина, будучи пьяным, нанёс многочисленные удары пятилетней дочери своей сожительницы. Девочка скончалась, не приходя в сознание.



"Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.



Однако в апелляционной жалобе осуждённый просил отменить приговор, ссылаясь на невиновность. 1 сентября судебная коллегия оставила приговор без изменений, так как не нашла оснований для его отмены.



21 января 2020 года в Караганде впервые после внесения поправок в Уголовный Кодекс вынесли пожизненный приговор за убийство ребёнка. 24-летний Игентай Сопыжанов похитил и убил трёхлетнего ребёнка своей возлюбленной.