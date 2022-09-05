Момент взрыва в оружейном магазине в Костанае попал на видео

В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлен момент взрыва в оружейном магазине в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ролик был размещен Telegram-каналом "Наша Газета (Костанай)". Момент взрыва в магазине "Оружейная палата" попал на видеорегистратор. На опубликованных кадрах видно, как из здания сначала исходит густой дым, а потом вырывается огонь. Далее из магазина выбегают люди, которые спасаются от пожара.



Напомним, инцидент произошел днем 3 сентября на проспекте Назарбаева. Сначало произошло возгорание в магазине "Оружейная палата", а дальше огонь перекинулся на кровлю СТО "ЮГ" и здание столовой. Также огнем были повреждены рядом припаркованные автомобили. Кроме того, горели восемь частных жилых домов.