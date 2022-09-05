Миллиардер погиб в автокатастрофе в Индии

Наследник одной из самых известных семей предпринимателей Индии и миллиардер Сайрус Мистри погиб в автокатастрофе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NDTV.
Инцидент произошел, когда 54-летний Сайрус Мистри и его спутники ехали из Ахмедабада в Мумбаи в автомобиле Mercedes, останки которого видны на фотографиях с места аварии.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение водителем скорости в попытке обогнать другое транспортное средство, после чего он потерял контроль над автомобилем и врезался в ограждение при пересечении моста.
В машине находились четыре человека, из которых в результате ДТП выжили только двое и были доставлены в больницу. Остальные двое, включая Сайруса Мистри, скончались на месте аварии. Полиция проводит детальное расследование происшествия.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с гибелью Мистри, назвав его многообещающим бизнес-лидером, который верил в экономическое могущество Индии.
Мистри с 2012 по 2016 год был председателем правления транснациональной компании-конгломерата Tata Group - одной из крупнейших в Индии. Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Мистри на момент его смерти составляло почти 29 миллиардов долларов, что делает его одним из богатейших людей в Индии.
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