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Взрыв в оружейном магазине в Костанае: стало известно, кто погиб

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 16:44
Взрыв в оружейном магазине в Костанае: стало известно, кто погиб
Фото: kstnews.kz
В костанайском оружейном магазине, в котором при взрыве и пожаре погибли четыре человека, рассказали о трагедии, передает Tengrinews.kz.

Свое заявление, а также фото и имена погибших магазин "Оружейная палата" опубликовал в Instagram.

"Очевидно, что ни охотничий порох, ни другой товар магазина не могли послужить причиной такого мощного взрыва. На сегодняшний день обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие. К огромному сожалению, пострадали сотрудники и посетители "Оружейной палаты".

С глубокой скорбью сообщаем, что четверых человек спасти не удалось. Их имена навсегда останутся в нашей памяти:

Ефимов Юрий Дмитриевич, продавец-консультант;
Кравченко Вячеслав Викторович, оружейный мастер;
Мурзабеков Темирлан Ержанович, продавец-консультант;
Неводничий Александр Борисович, продавец-консультант", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-спасательные работы длились в течение 15 часов. Медицинская помощь была оказана восьми пострадавшим. Пятеро посетителей магазина, продавец-консультант Некрасов Никита Юрьевич и кассир Дужик Светлана Владиславовна находятся на амбулаторном лечении. Директор Бескровный Сергей Васильевич в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Приносим искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы сопереживаем вашей безвременной утрате! Мы помним и будем помнить Юрия, Вячеслава, Темирлана и Александра как достойнейших людей. Эта страшная трагедия коснулась каждого неравнодушного человека. Пусть никогда не повторится такое горе! Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении.

Уточняется, что в семьях погибших остались малолетние дети: у Александра - ребенок 1,5 года, у Юры - 5 лет, у Вячеслава - 1,6 года.

Напомним, трагедия произошла утром 3 сентября. Сначала произошло возгорание в магазине "Оружейная палата", а дальше огонь перекинулся на кровлю СТО "ЮГ" и здание столовой. Также огнем были повреждены припаркованные рядом автомобили. Кроме того, горели восемь частных жилых домов. Позже в сети появилось видео взрыва, которое попало на видеорегистратор.


Источник: tengrinews.kz
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