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Токаев встретил Папу Римского в аэропорту

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:09
Токаев встретил Папу Римского в аэропорту
t.me/bort_01
Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Как отметила пресс-служба Акорды, в ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава Католической церкви провели краткую беседу.

По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.

Напомним, Папа Римский направляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом - с 13 по 15 сентября. Согласно программе, он встретится с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества, будет присутствовать на открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряде встреч с некоторыми другими религиозными лидерами, проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.


Источник: Tengrinews.kz
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