Токаев встретил Папу Римского в аэропорту

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту столицы Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Как отметила пресс-служба Акорды, в ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава Католической церкви провели краткую беседу.



По завершении встречи кортеж высокого гостя направился во дворец Акорда.



Напомним, Папа Римский направляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом - с 13 по 15 сентября. Согласно программе, он встретится с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества, будет присутствовать на открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряде встреч с некоторыми другими религиозными лидерами, проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.