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Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР

Просмотров:469 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Названа позиция Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР
Фото ©РИА Новости
В Министерстве иностранных дел озвучили позицию Казахстана по прошедшим референдумам о присоединении к России квазигосударственных территорий ЛНР, ДНР, а также украинских Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования.
Наш Президент неоднократно, в том числе в своем недавнем выступлении с трибуны ООН, четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации", - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он уточнил, что в Уставе говорится об ответственности государств - членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне", - сказал Смадияров.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что если право нации на самоопределение в реальности будет организовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500-600 государств.

"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал Токаев.

Напомним, в пятницу в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится до 27 сентября.


Источник: tengrinews.kz
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