КНБ рассказал о ситуации на границе Казахстана и России

В Комитете национальной безопасности рассказали о ситуации на казахстанско-российской границе, передает Tengrinews.kz.



"В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Сообщаем, что все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.



Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через госграницу осуществляется в соответствии с законодательством Казахстана и международными договорами, добавили в КНБ.



"Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало", - заключили в комитете.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан закрыл границу с Россией в Петропавловске.