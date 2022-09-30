Казахстан временно закроет пункты пропуска на границе с Китаем

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать с 1 по 3 октября. Об этом оповестили в Комитете государственных доходов, передает Tengrinews.kz.



"Комитет государственных доходов информирует, что в связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики с 1 по 3 октября 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме



Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.