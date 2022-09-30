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Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО - Зеленский

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 20:26
Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО - Зеленский
© Зе!Президент
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, объявил о подаче Киевом заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Украинскую правду".

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины - реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто.

Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке.

Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях украинского лидера.



По словам Зеленского, Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.

"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", - сказал президент Украины.


Источник: tengrinews.kz
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