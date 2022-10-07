Мир близок к ядерному армагеддону - Байден

Президент США Джо Байден предупредил об угрозе "ядерного армагеддона" для мира впервые со времен холодной войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Сообщается, что во время выступления для Демократического сенаторского комитета Байден сказал, что президент России Владимир Путин является человеком, которого он хорошо знает.



"Он не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия. Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном", - сказал Байден.



Американский президент предположил, что угроза применения ядерного оружия высока, так как российская армия "значительно отстает" в Украине.



По его словам, риск ядерного апокалипсиса сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года.



"Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться в том же духе. Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса", - заявил Байден.



Он указал, что в Вашингтоне ищут дипломатический выход.



"Мы пытаемся понять, что является для Путина выходом... Где он может оказаться в таком положении, чтобы не только не потерять лицо, но и не потерять значительную власть в России", - сказал глава Белого дома.



Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России". По мнению Владимира Путина, в ход пошел ядерный шантаж.



Президент США Джо Байден, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинил Россию в нарушении основных принципов членства в ООН в связи с вторжением в Украину и констатировал, что Москва безответственно угрожает применить ядерное оружие.