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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мир близок к ядерному армагеддону - Байден

Просмотров:788 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Мир близок к ядерному армагеддону - Байден
Фото:facebook.com/POTUS
Президент США Джо Байден предупредил об угрозе "ядерного армагеддона" для мира впервые со времен холодной войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что во время выступления для Демократического сенаторского комитета Байден сказал, что президент России Владимир Путин является человеком, которого он хорошо знает.

"Он не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия. Я не думаю, что существует возможность легко применить тактическое ядерное оружие и не закончить армагеддоном", - сказал Байден.

Американский президент предположил, что угроза применения ядерного оружия высока, так как российская армия "значительно отстает" в Украине.

По его словам, риск ядерного апокалипсиса сейчас на самом высоком уровне со времен Карибского кризиса 1962 года.

"Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет продолжаться в том же духе. Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса", - заявил Байден.

Он указал, что в Вашингтоне ищут дипломатический выход.

"Мы пытаемся понять, что является для Путина выходом... Где он может оказаться в таком положении, чтобы не только не потерять лицо, но и не потерять значительную власть в России", - сказал глава Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России". По мнению Владимира Путина, в ход пошел ядерный шантаж.

Президент США Джо Байден, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинил Россию в нарушении основных принципов членства в ООН в связи с вторжением в Украину и констатировал, что Москва безответственно угрожает применить ядерное оружие.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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БО (Посетители) Сегодня, 16:09
Цитата: Дифектос
потому что некому больше будет финансировать клоунов и придурков

Допустим они клоуны и придурки,тогда вопрос,откуда у них технологии,машины,компьютеры,айфоны и прочие нештяки жизни,к которым мы все стремимся,работаем,зарабатываем,покупаем,п

ользуемся? Да всё современное,технологичное создано там,а не здесь,а мы только юзаем уже готовое,при этом сами и близко ничего не создали...Как то так получается.
 
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 Дифектос (Посетители) Сегодня, 13:37
Порядок в мире наступит после того как на территории Америки начнется извежение вулкана еллоу-стоун, вот тогда все проблемы у всех отпадут сами собой, потому что некому больше будет финансировать клоунов и придурков
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 13:13
Американский президент предположил, что угроза применения ядерного оружия высока, так как российская армия "значительно отстает" в Украине.

Наверно так же как это было у них с Японией.
Цитата: babe
Бесспорно за этим старикашкой стоят люди, которые им управляют так же как клоуном Зеленским !
Глобализацию еще не удалось отменить. Доллар ФРС еще в ходу.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 12:42
Байден в состоянии, что-то разумное говорить ?! Человек со старческой деменцией , который не помнит сколько лет его жене , хорошо знает Путина?!
Бесспорно за этим старикашкой стоят люди, которые им управляют так же как клоуном Зеленским ! Сколько уже можно играть США в эти грязные «игры» и испытывать судьбу всего человечества !
 
 

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