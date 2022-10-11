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Для экс-министра Биртанова запросили 6 лет лишения свободы

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Для экс-министра Биртанова запросили 6 лет лишения свободы
Фото ©Tengrinews.kz
Государственный обвинитель просил суд признать виновным экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и запросил для него 6 лет лишения свободы. Также прокурор просит взыскать с Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева полтора миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Предлагаю признать Биртанова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 361, частью 4, пунктом 3 УК, и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Режим отбывания наказания назначить в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в отношении Биртанова в виде домашнего ареста сменить на содержание под стражей. Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Время содержания Биртанова под стражей с 30 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года, а также со дня вынесения приговора до его вступления в законную силу засчитать в срок наказания из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания. Время содержания Биртанова под домашним арестом с 7 ноября 2020 года по день вынесения приговора зачесть в срок наказания из расчета 2 дня домашнего ареста за один день отбывания наказания", - зачитал в суде прокурор Бауржан Шекенов.

Для Абишева на таких же условиях прокурор попросил 5 лет лишения свободы.

Обвинение также потребовало взыскать с Биртанова и его заместителя Абишева 1 миллиард 548 миллионов 136 тысяч 575 тенге в равных долях, а также взыскать с Биртанова 5 миллионов 503 тысячи 721 тенге, затраченных на использование борта санитарной авиации во время пандемии коронавируса в марте 2020 года.

Биртанов был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня 2020 года. О задержании экс-министра здравоохранения стало известно 3 ноября 2020 года. С тех пор экс-министр находится под домашним арестом. Суд несколько раз продлевал арест и отказывал в освобождении даже после того, как гособвинители переквалифицировали дело с "хищения" на "злоупотребление полномочиями".



Источник: Tengrinews.kz
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