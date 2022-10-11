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Необычная история: в Астане россиянин приютил казахстанцев

Просмотров:457 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Необычная история: в Астане россиянин приютил казахстанцев
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Необычная история произошла в Астане. Россиянин Остап Парфенов приютил казахстанцев, оставшихся без жилья. Молодым людям в два раза подняли арендную плату, а после того как выяснилось, что квартиранты не могут платить требуемую сумму, выселили их из квартиры. Несколько дней парни ночевали где приходилось, иногда в машине, пока не получили приглашение от Парфенова бесплатно у него пожить, передает Tengri Lifestyle .

Остап Парфенов - автор популярных в ТikТok треков, под которые пользователи снимают клипы. Музыкант активно ведет соцсети: в Instagram у него верифицированный аккаунт с 32 тысячами подписчиков, а в ТikТok за его страницей следит один миллион 100 тысяч человек.

В Казахстан россиянин приехал в сентябре из Уфы. Остановился в Астане, где снял однокомнатную квартиру за 280 тысяч тенге. Когда музыкант узнал, что его новые знакомые остались без крыши над головой, принял решение пригласить их к себе. Как признается парень, это ответная благодарность за теплый прием, а также "рахмет" за бесплатные чай и баурсаки в очереди за ИИН. У Парфенова астанчане пробыли сутки, в течение которых решился вопрос с жильем.

"Ребята, я приютил казахов. Как вы знаете, цены на квартиры в Казахстане подлетели до небес. И самое неприятное, что начали выгонять жителей квартир. То есть, допустим, квартира стоила 100 тысяч тенге, арендодатель говорит: "Теперь 250". Это не по-человечески. И очень многих студентов просто выгоняют. Я познакомился с ребятами, один чувак оператор, и мы решили с ним снимать тиктоки. Он мне поведал свою историю, что они снимали квартиру и их пару дней назад просто выгнали. Подняли цену в два раза. Они пару дней жили в машине, где-то еще. Я посидел, подумал. Ко мне очень хорошо и гостеприимно относились казахи. Я слышал много историй, когда казахи разрешали русским (россиянам - прим. ред) остаться на ночлег, когда тем негде было ночевать. Теперь моя очередь. Я сказал им: пригоняйте, посидим. Я выучил новое слово - "калайсын". Вот так, прикольно", - рассказал на своей странице в ТikТok россиянин.

Такой поступок вызвал положительную реакцию пользователей. "Респект!", "Молодец", "Сломал систему", "Брат, ты сказал тЕнге? Ты точно русский?", "Умничка парень. Главное оставаться человеком", - пишут пользователи.

Музыкант рассказал редакции Tengri Lifestyle, что намерен некоторое время пожить в Казахстане, в 20 числах октября планирует выступление. А также в скором времени к Парфенову приедет его беременная девушка.


Источник: tengrinews.kz
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