Тело младенца нашли на мусорной свалке в Актюбинской области

В Актюбинской области на мусорной свалке нашли тело младенца, передает Tengrinews.kz.



По данным правоохранителей, инцидент произошел 23 октября в районе села Бадамша.



"В дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе Рождество - Донское в районе села Бадамша, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружен труп новорожденного ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе МВД.



По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка.

