Обломок космического корабля упал в области Улытау: эвакуированы жители

В социальных сетях распространяется информация о падении ракеты в Жанааркинском районе области Улытау. В местном акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жители Жанааркинского района сняли на видео фрагмент космического корабля, который упал в степи недалеко от села Орынбай. Жители опасаются, что обломок корабля может быть опасным для здоровья граждан и экологии.
В акимате Жанааркинского района прокомментировали ситуацию. В ведомстве сообщили, что упавший фрагмент принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-21".
"Это фрагмент грузового космического корабля "Прогресс МС-21". Он упал в 25 километрах от населенного пункта Орынбай. Были эвакуированы жители близлежащей зимовки. Жителей села Орынбай мы не эвакуировали. Специалисты "Роскосмоса" заранее знали дату, время полета космического корабля и определили место обрушения фрагмента. Ими создана специальная группа оперативного реагирования, которая охраняла это место. Обломки первой ступени космического корабля уже вывезены, они не представляют опасности", - сообщили в пресс-службе.
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