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Apple откажется от физических кнопок в новом iPhone - СМИ

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Apple откажется от физических кнопок в новом iPhone - СМИ
Иллюстративное фото
Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо поделился свежей информацией о грядущих моделях iPhone. По его данным, будущие смартфоны лишатся физических кнопок, передает Tengri Lifestyle .

По словам Куо, Apple планирует отказаться в iPhone 15 от физических кнопок регулировки громкости и питания в пользу специальных чувствительных панелей. Их оснастят моторчиками Taptic Engine, которые будут имитировать тактильную отдачу.

Аналогичная технология была использована в iPhone 7 и iPhone 8 c кнопкой Home. Она не нажималась, но благодаря фирменному вибромоторчику Apple казалось, что это реальная кнопка.

Мин-Чи Куо полагает, что после такого решения Apple на вибромоторчики перейдут и Android-производители.

В отдельной ветке Мин-Чи Куо написал, что "дизайн без кнопок и переход на USB-C - два основных обновления для iPhone 15".

Ранее стало известно, что Apple начнет выпускать iPhone с зарядным устройством USB-C. Об этом сообщил вице-президент компании.


Источник: Tengrinews.kz
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