Apple откажется от физических кнопок в новом iPhone - СМИ

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо поделился свежей информацией о грядущих моделях iPhone. По его данным, будущие смартфоны лишатся физических кнопок, передает Tengri Lifestyle .



По словам Куо, Apple планирует отказаться в iPhone 15 от физических кнопок регулировки громкости и питания в пользу специальных чувствительных панелей. Их оснастят моторчиками Taptic Engine, которые будут имитировать тактильную отдачу.



Аналогичная технология была использована в iPhone 7 и iPhone 8 c кнопкой Home. Она не нажималась, но благодаря фирменному вибромоторчику Apple казалось, что это реальная кнопка.



Мин-Чи Куо полагает, что после такого решения Apple на вибромоторчики перейдут и Android-производители.



В отдельной ветке Мин-Чи Куо написал, что "дизайн без кнопок и переход на USB-C - два основных обновления для iPhone 15".



Ранее стало известно, что Apple начнет выпускать iPhone с зарядным устройством USB-C. Об этом сообщил вице-президент компании.

