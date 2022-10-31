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"Не жизнь, а мечта". Казахстанка рассказала о работе и зарплате в Google

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:11
"Не жизнь, а мечта". Казахстанка рассказала о работе и зарплате в Google
Жазира Гариполла
Жазире Гариполле 25 лет, она родом из Атырау. На данный момент живет в американском Бэлвью, рядом с Сиэтлом. Работает IT-программистом в Google и с супругом воспитывает десятимесячного сына. Параллельно девушка ведет блог о жизни и карьере в США, передает Tengri Lifestyle.

Дорога к Google


Казахстанка переехала в США с супругом, который также работает в Google, в прошлом году.

"В 2018 году я окончила университет и получила свою первую работу в нефтяной компании с зарплатой 650 долларов в месяц. В июне 2019 года решила переучиться на iOS-разработчика", - рассказывала Жазира.

Работать по новой специальности казахстанка начала только через год, но вскоре уволилась из-за переезда в США.

"Не могла начать работать из-за документов, поэтому готовилась к интервью в BigTech. В декабре начала работать в компании по доставке еды DoorDash. В итоге зарабатывала 12 550 долларов в месяц. С августа 2022 года получила предложение работать в Google", - поделилась Жазира.

Зарплата


На откровенный вопрос, сколько Жазира зарабатывает на новом месте, девушка скромно ответила корреспонденту, что в Google занимает позицию инженера-программиста третьего уровня - L3.

Третий уровень в Google - это позиция джуниора/новичка. Как правило, на этой ступеньке карьерной лестницы располагаются специалисты с небольшим опытом работы. Здесь важно уметь писать рабочий код по конкретной задаче и использовать инструменты проверки кода.

Согласно официальным данным, на сегодня базовая зарплата сотрудников Google уровня L3 составляет 135 414 долларов в год, плюс бонусы и премии - 19 912 долларов. Таким образом, можно сделать вывод, что стартовая ежегодная зарплата Жазиры Гариполлы в Google составляет 155 326 долларов, или 72 миллиона 692 тенге.

В месяц выходит около 6 миллионов тенге с бонусами, 5,2 миллиона тенге - без бонусов.

К слову, на уровне L3 редко задерживаются дольше года. На L4 - middle - зарплата с бонусами составляет около 190 тысяч долларов в год.

Расходы


В одном из видеороликов Жазира рассказала о примерных ежедневных расходах программиста в Google.

"До обеда я работаю из дома, и домашний завтрак обходится в 2 доллара. Поездка до офиса составляет 11 километров - 2 доллара на бензин туда и обратно. Обед в столовой офиса бесплатный. Я всегда беру кофе в кофейне - он бесплатный для всех сотрудников и гостей офиса. После работы покупка продуктов - 75 долларов. В итоге за день вышло 79 долларов", - говорит казахстанка.

"Не жизнь, а мечта". Казахстанка рассказала о работе и зарплате в Google


Как устроен офис


Для своих подписчиков девушка также провела подробную видеоэкскурсию по офису Google в Нью-Йорке.

"На разных этажах в Google есть столовые на любой вкус: вегетарианские, азиатские, американские, европейские. После звонка с коллегами в переговорной можно расслабиться на массажном кресле с видом. Можно приводить собак, для них есть корзинки с игрушками. Офис здесь настолько большой, что можно передвигаться на самокатах", - объясняет Жазира Гариполла.

Также есть игровая комната, в которой можно поиграть в бильярд, игровые приставки или автоматы.

"Если ты забыл свой ноутбук, можешь взять запасной в такой tech-точке. Здесь также есть различные адаптеры и кабели. Есть комната для сна, в которой можно взять простыню, одеяло и поспать на диванчике. Ну и мое самое любимое – это micro kitchen, их несколько на каждом этаже. Здесь можно перекусить различными снеками, фруктами, сделать себе кофе. Например, этот сделан в стиле Lego. Вид с террасы на Манхэттен", - делится девушка.

Жазира добавила, что "многое не успела показать", так как еще есть "куча других комнат", среди которых тренажерный зал, фокус-румы, комнаты для матерей, для молитв, массажная.

Неудивительно, что ролики казахстанки набирают миллионные просмотры и сотни тысяч лайков.

"Не жизнь, а мечта!", "Вы пример для подражания", "Умница", "Дочь маминой подруги", "Именно такие люди мотивируют", "Спасибо за вдохновение", - пишут под публикациями Жазиры пользователи в соцсетях.

Ранее нашей редакции удалось поговорить с казахстанкой Мадиной Расуловой, которая провела для своих подписчиков видеоэкскурсию по офису Microsoft в Сингапуре.



Источник: Tengrinews.kz
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