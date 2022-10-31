Власти Южной Кореи начали расследование смертельной давки в канун Хэллоуина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в понедельник, 31 октября, пообещал провести тщательное расследование одной из самых страшных катастроф в истории страны - давки на праздновании Хэллоуина в минувшие выходные, в результате которой в Сеуле погибло более 150 человек. Южная Корея погрузилась в неделю траура.
Согласно данным официальных лиц, число погибших за ночь возросло до 154, 149 получили ранения, 33 в тяжелом состоянии. Среди погибших были граждане по меньшей мере двух десятков стран.
"Правительство проведет тщательное расследование причин этой трагедии и сделает все возможное, чтобы внести необходимые институциональные изменения, чтобы такое не повторилось. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку, максимально отражая мнения семей погибших", - заявил глава правительства Хан Дак Су.
В понедельник утром граждане возложили белые хризантемы и свечи к небольшому импровизированному алтарю у выхода со станции метро "Итхэвон", в нескольких шагах от места давки. Магазины и кафе поблизости закрыты, а полиция оцепила место инцидента.
Президент Юн Сок Ель, который объявил период национального траура и объявил Итхэвон зоной бедствия, также посетил мемориальный алтарь возле мэрии Сеула и отдал дань уважения жертвам в понедельник, сообщили в его офисе.
Напомним, десятки тысяч людей собрались в субботу, 29 октября, на улицах популярного сеульского района Итхэвон на первое празднование Хэллоуина за три года. Хаос разразился, когда произошло столпотворение, люди начали терять сознание.
По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итхэвон оказалась гражданка Казахстана.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.