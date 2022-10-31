Власти Южной Кореи начали расследование смертельной давки в канун Хэллоуина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су в понедельник, 31 октября, пообещал провести тщательное расследование одной из самых страшных катастроф в истории страны - давки на праздновании Хэллоуина в минувшие выходные, в результате которой в Сеуле погибло более 150 человек. Южная Корея погрузилась в неделю траура.



Согласно данным официальных лиц, число погибших за ночь возросло до 154, 149 получили ранения, 33 в тяжелом состоянии. Среди погибших были граждане по меньшей мере двух десятков стран.



"Правительство проведет тщательное расследование причин этой трагедии и сделает все возможное, чтобы внести необходимые институциональные изменения, чтобы такое не повторилось. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать необходимую поддержку, максимально отражая мнения семей погибших", - заявил глава правительства Хан Дак Су.



В понедельник утром граждане возложили белые хризантемы и свечи к небольшому импровизированному алтарю у выхода со станции метро "Итхэвон", в нескольких шагах от места давки. Магазины и кафе поблизости закрыты, а полиция оцепила место инцидента.



Президент Юн Сок Ель, который объявил период национального траура и объявил Итхэвон зоной бедствия, также посетил мемориальный алтарь возле мэрии Сеула и отдал дань уважения жертвам в понедельник, сообщили в его офисе.



Напомним, десятки тысяч людей собрались в субботу, 29 октября, на улицах популярного сеульского района Итхэвон на первое празднование Хэллоуина за три года. Хаос разразился, когда произошло столпотворение, люди начали терять сознание.



По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итхэвон оказалась гражданка Казахстана.

