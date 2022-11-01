Атаки на Казнет: когда решат проблемы с интернетом

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин ответил на вопрос о качестве интернета в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах заседания правительства журналисты поинтересовались: когда в стране будет нормальный интернет?



Отвечая на вопрос, министр отметил, что в Казахстане необходимо улучшить уровень информационной безопасности.



"Вы знаете, что 29 сентября была массированная атака на инфраструктуру Республики Казахстан. Поэтому, для того чтобы исследовать защищенность инфраструктуры, определенные работы проводятся. При этих работах могут возникать какие-то проблемы. Но наша основная задача, именно Государственной технической службы, в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов Казахстана. Вы все знаете, что даже на сайты определенных СМИ были атаки. Поэтому, чтобы это все предотвращать, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. Эти работы исследуются для того, чтобы повысить уровень", - ответил Багдат Мусин.



Напомним, в последнее время в Казахстане фиксируют масштабные кибератаки на Казнет. По информации Государственной технической службы, это отражается на работе интернет-соединения во всех регионах страны.



Ранее атаки на Казнет прокомментировал Глава государства. Определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в нашей стране, заявил Президент.

