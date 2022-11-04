Обломки 21-тонной ракеты упадут на Землю

Обломки 21-тонной китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" могут упасть на Землю в пятницу, 4 ноября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Space.com.



31 октября китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5В" вывела в космос последний, третий по счету, сегмент космической станции "Тяньгун" под названием "Мэнтянь". Но уже сегодня, 4 ноября, 21-тонный корпус ракеты возвращается на Землю, причем это неконтролируемый полет, и пока точно неизвестно, куда упадут ее обломки.



Согласно прогнозам экспертов космической отрасли, окно падения - плюс-минус три часа с 11.20 по Гринвичу. Причем место падения на данный момент спрогнозировать очень сложно. Более точные данные будут только во время наблюдений перед самым входом атмосферу, ведь пока что ракета кружит на орбите.



Аналитики из американской некоммерческой организации The Aerospace Corporation утверждают, что территория, на которую могут упасть фрагменты ракеты, включает часть Северной Америки, почти всю Центральную Америку, большую часть Африки и часть юго-восточной Австралии.



Хотя большая часть корпуса ракеты сгорит в атмосфере, самые крепкие фрагменты достигнут поверхности Земли, создавая риск для людей и инфраструктуры. В Aerospace Corporation полагают, что 20-40 процентов массы ракеты достигнут Земли, примерно 5-9 тонн.



В отличие от "Чанчжэн-5Б", другие орбитальные ракеты сконструированы таким образом, что их первые ступени падают в океан или над безлюдной землей вскоре после старта или - в случае Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX - опускаются на посадочную площадку. Однако основная ступень китайской разработки уже в четвертый раз за два года демонстрирует неконтролируемый спуск на планету.



Ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) раскритиковали Китай за упавшие на Землю обломки ракеты-носителя.

