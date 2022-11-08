Смерть от коронавируса вновь зафиксировали в Казахстане

Врачи вновь отмечают рост заболеваемости коронавирусом. 8 ноября от COVID-19 скончался один человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.



Это первая смерть от коронавирусной инфекции за долгое время. В тяжелом состоянии остаются 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, еще один подключен к аппарату ИВЛ.



За сутки, 8 ноября, зарегистрировано 47 новых зараженных. На сегодня лечение продолжают получать 693 человека: 553 имеют положительный ПЦР, еще 140 больны коронавирусной пневмонией с отрицательным ПЦР. Из них в стационарах находится 82 пациента, продолжают лечение на дому 611 пациентов.