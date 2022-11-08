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Смерть от коронавируса вновь зафиксировали в Казахстане

Просмотров:479 Опубликовано: Сегодня, 08:46
Смерть от коронавируса вновь зафиксировали в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Врачи вновь отмечают рост заболеваемости коронавирусом. 8 ноября от COVID-19 скончался один человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Это первая смерть от коронавирусной инфекции за долгое время. В тяжелом состоянии остаются 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, еще один подключен к аппарату ИВЛ.

За сутки, 8 ноября, зарегистрировано 47 новых зараженных. На сегодня лечение продолжают получать 693 человека: 553 имеют положительный ПЦР, еще 140 больны коронавирусной пневмонией с отрицательным ПЦР. Из них в стационарах находится 82 пациента, продолжают лечение на дому 611 пациентов.


Источник: Tengrinews.kz
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