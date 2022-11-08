Мировая инфляция приближается к пику - МВФ

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный рост потребительских цен, вероятно, дошел до самой высокой точки в текущем периоде, передает Tengrinews.kz.
Об этом глава МВФ рассказала в интервью агентству Bloomberg в рамках ежегодного саммита ООН по изменению климата.
"Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика. Теперь мы видим, что центральные банки являются единственными в борьбе с инфляцией, это главный приоритет, и это правильно. Если мы не добьемся успеха, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван", - заявила Кристалина Георгиева, ссылаясь на обнародованные накануне данные по октябрьской инфляции в США, близкие к 8 процентам.
Она добавила, что чиновники центробанков и дальше будут пытаться снизить рост потребительских цен до более приемлемых темпов.
"Инфляцию будет труднее снизить до желаемого уровня около 2 процентов. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставок, это неизбежно отразится на ценах", - отметила глава МВФ.
Стоит отметить, что повышение стоимости жизни, усиление финансовых условий в большинстве регионов, война в Украине и затяжная пандемия COVID-19 - все это оказывает сильное влияние на экономику мира.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что некоторым странам Азии может потребоваться быстрое повышение ставок для снижения инфляции.
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