Мировая инфляция приближается к пику - МВФ

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный рост потребительских цен, вероятно, дошел до самой высокой точки в текущем периоде, передает Tengrinews.kz.



Об этом глава МВФ рассказала в интервью агентству Bloomberg в рамках ежегодного саммита ООН по изменению климата.



"Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика. Теперь мы видим, что центральные банки являются единственными в борьбе с инфляцией, это главный приоритет, и это правильно. Если мы не добьемся успеха, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван", - заявила Кристалина Георгиева, ссылаясь на обнародованные накануне данные по октябрьской инфляции в США, близкие к 8 процентам.



Она добавила, что чиновники центробанков и дальше будут пытаться снизить рост потребительских цен до более приемлемых темпов.



"Инфляцию будет труднее снизить до желаемого уровня около 2 процентов. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставок, это неизбежно отразится на ценах", - отметила глава МВФ.



Стоит отметить, что повышение стоимости жизни, усиление финансовых условий в большинстве регионов, война в Украине и затяжная пандемия COVID-19 - все это оказывает сильное влияние на экономику мира.



Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что некоторым странам Азии может потребоваться быстрое повышение ставок для снижения инфляции.

