Сколько потратят на дебаты кандидатов в президенты

В Центральной избирательной комиссии рассказали, сколько потратят на телевизионные дебаты кандидатов в президенты, передает Tengrinews.kz.



"63 миллиона тенге, по заявке телеканала "Хабар" была представлена сумма", - ответила член ЦИК Анастасия Щегорцова.



Заместитель председателя правления агентства "Хабар" Даулетхан Жиенкулов рассказал, на что именно пойдут средства.



"На организацию студии, на свет, на связь во время прямого эфира, на наем дополнительного персонала", - рассказал он.



Ранее сообщалось, что дебаты кандидатов в президенты Казахстана пройдут 11 ноября.



Сообщается, что регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий выглядит следующим образом:



-первый раунд - презентация предвыборной программы, которая предусматривает выступление каждого участника с целью представления своей предвыборной программы;



-второй раунд - дискуссионная сессия. В этом раунде участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. На формулировку вопроса дают 30 секунд, а на ответ каждому участнику предоставляется по две минуты;



-третий раунд - вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос. Время, предусмотренное на ответ, - до двух минут;



-четвертый раунд - обращение к избирателям. Участники напрямую обратятся к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.