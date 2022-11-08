ДТП с автобусами в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП с автобусами в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказали в Управлении общественного здоровья Алматы, 8 ноября в 13.59 на пульт скорой поступил вызов о ДТП с участием двух маршрутных автобусов на пересечении улиц Толе би и Абылай хана.



Сообщается, что на место ДТП выехали 9 бригад скорой медицинской помощи.



В целом за медицинской помощью обратился 21 человек.



"На сегодняшний час в результате ДТП в больницы города госпитализированы 9 человек, состояние у всех средней тяжести, стабильное. В городскую клиническую больницу N4 доставили каретой скорой помощи 6 пострадавших, все госпитализированы.



В Центральную городскую клиническую больницу поступило 7 человек, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. В БСНП семь поступлений, двое госпитализированы, пять человек отправлены на амбулаторное лечение", - рассказали врачи.



Также стало известно, что один ребенок 2013 года поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи.



"Диагноз у ребенка: сочетанная травма, ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. Ушибленные ссадины и раны лобной области и носа. Ушибы. Госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи", - заключили в управлении общественного здоровья Алматы.



Напомним, авария произошла на пересечении улиц Толе би и проспекта Абылай хана. Сообщалось, что столкнулись два автобуса и есть пострадавшие среди пассажиров.

