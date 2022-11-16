Анджей Дуда: "У нас нет однозначных доказательств того, кто запустил ракету"

Президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением после падения двух ракет на территорию страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Niezalezna PL.



Глава польской республики заявил, что данный момент у властей нет однозначных данных о том, кто запустил ракету, и ведутся расследования.



Также он заявил о большой вероятности того, что 16 ноября посол Польши в НАТО потребует активировать статью 4 договора.



Статья 4 НАТО предусматривает, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой.



Дуда заверил, что президент Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты сохраняют свои союзы и находятся с нами.



"Все положения Североатлантического договора в силе", - отметил президент Польши.



Он также рассказал, что на месте падения ракет работают специалисты.



"Президент Джо Байден заявил, что также направит американских экспертов для поддержки работы наших экспертов", - сказал Дуда.



Напомним, 15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в городе Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Два человека погибли. По информации СМИ, в НАТО заявили, что реакция на инцидент будет зависеть от принадлежности упавших ракет.



Представитель американской разведки заявил, что ракеты могли быть российскими.



В российском Министерстве обороны заявили, что не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы.



Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что упавшие ракеты российского производства, и вызвал посла России в МИД с просьбой немедленно дать подробные разъяснения.

