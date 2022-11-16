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Анджей Дуда: "У нас нет однозначных доказательств того, кто запустил ракету"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:57
Анджей Дуда: "У нас нет однозначных доказательств того, кто запустил ракету"
Фото: Алексей Витвицкий/Gazeta Polska
Президент Польши Анджей Дуда выступил с заявлением после падения двух ракет на территорию страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Niezalezna PL.

Глава польской республики заявил, что данный момент у властей нет однозначных данных о том, кто запустил ракету, и ведутся расследования.

Также он заявил о большой вероятности того, что 16 ноября посол Польши в НАТО потребует активировать статью 4 договора.

Статья 4 НАТО предусматривает, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой.

Дуда заверил, что президент Джо Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты сохраняют свои союзы и находятся с нами.

"Все положения Североатлантического договора в силе", - отметил президент Польши.

Он также рассказал, что на месте падения ракет работают специалисты.

"Президент Джо Байден заявил, что также направит американских экспертов для поддержки работы наших экспертов", - сказал Дуда.

Напомним, 15 ноября две ракеты упали на зерносушилку в городе Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Два человека погибли. По информации СМИ, в НАТО заявили, что реакция на инцидент будет зависеть от принадлежности упавших ракет.

Представитель американской разведки заявил, что ракеты могли быть российскими.

В российском Министерстве обороны заявили, что не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы.

Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что упавшие ракеты российского производства, и вызвал посла России в МИД с просьбой немедленно дать подробные разъяснения.


Источник: Tengrinews.kz
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