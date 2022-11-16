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Падение ракет в Польше: Байден назвал маловероятным запуск из России

Просмотров:589 Опубликовано: Сегодня, 09:52
Падение ракет в Польше: Байден назвал маловероятным запуск из России
РИА Новости
Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация опровергает возможность того, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

Отмечается, что Байден провел срочные переговоры с лидерами НАТО и G7 после взрыва в Польше, в результате которого погибли два человека. После переговоров президент США рассказал, что было достигнуто соглашение о поддержке расследования в Польше.

"Я намерен убедиться, что мы точно выясним, что случилось", - заявил он.

На вопрос, могла ли ракета быть выпущена из России, Байден ответил, что есть предварительная информация, которая опровергает это.

"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", - ответил он.

Напомним, ранее сообщалось, что две ракеты упали на зерносушилку в польском городе Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Два человека погибли.

Представитель американской разведки заявил, что ракеты могли быть российскими.

Анджей Дуда: "У нас нет однозначных доказательств того, кто запустил ракету"

В российском Министерстве обороны заявили, что не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы.


Источник: Tengrinews.kz
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