Падение ракет в Польше: Байден назвал маловероятным запуск из России

Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация опровергает возможность того, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Отмечается, что Байден провел срочные переговоры с лидерами НАТО и G7 после взрыва в Польше, в результате которого погибли два человека. После переговоров президент США рассказал, что было достигнуто соглашение о поддержке расследования в Польше.
"Я намерен убедиться, что мы точно выясним, что случилось", - заявил он.
На вопрос, могла ли ракета быть выпущена из России, Байден ответил, что есть предварительная информация, которая опровергает это.
"По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим", - ответил он.
Напомним, ранее сообщалось, что две ракеты упали на зерносушилку в польском городе Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Два человека погибли.
Представитель американской разведки заявил, что ракеты могли быть российскими.
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В российском Министерстве обороны заявили, что не наносили ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы.
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