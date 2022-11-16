Видео с купюрой в 60 тысяч тенге прокомментировали в Нацбанке

В Национальном банке Казахстана прокомментировали видео с "новой купюрой номиналом в 60 тысяч тенге", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Видео "новой банкноты" на протяжении нескольких месяцев распространяют в соцсетях казахстанские пользователи. Автор ролика утверждает, что получил купюра на сдачу.
Как пояснили в Департаменте информации и коммуникаций - пресс-службе Национального банка, информация о банкноте в 60 000 тенге не соответствует действительности.
"Выпуск нового номинала должен быть связан с объективными потребностями экономики страны. На текущий момент такой потребности не наблюдается. Таким образом, выпуск нового высшего номинала не планируется", - пояснили корреспонденту в пресс-службе Нацбанка.
В НБ подчеркивают, в настоящее время высшим номиналом является купюра в 20 000 тенге.
"В порядке информации сообщаем, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейные, памятные банкноты и монеты разного номинала, посвященные историческим событиям, юбилейным и памятным датам в Республике Казахстан, с ограниченными тиражами. В настоящее время высший номинал юбилейных, памятных банкнот и монет - 20 000 тенге", - добавили в пресс-службе.
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