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Видео с купюрой в 60 тысяч тенге прокомментировали в Нацбанке

Просмотров:544 Опубликовано: Сегодня, 12:10
Видео с купюрой в 60 тысяч тенге прокомментировали в Нацбанке
Кадр видео
В Национальном банке Казахстана прокомментировали видео с "новой купюрой номиналом в 60 тысяч тенге", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео "новой банкноты" на протяжении нескольких месяцев распространяют в соцсетях казахстанские пользователи. Автор ролика утверждает, что получил купюра на сдачу.

Как пояснили в Департаменте информации и коммуникаций - пресс-службе Национального банка, информация о банкноте в 60 000 тенге не соответствует действительности.

"Выпуск нового номинала должен быть связан с объективными потребностями экономики страны. На текущий момент такой потребности не наблюдается. Таким образом, выпуск нового высшего номинала не планируется", - пояснили корреспонденту в пресс-службе Нацбанка.

В НБ подчеркивают, в настоящее время высшим номиналом является купюра в 20 000 тенге.

"В порядке информации сообщаем, что Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейные, памятные банкноты и монеты разного номинала, посвященные историческим событиям, юбилейным и памятным датам в Республике Казахстан, с ограниченными тиражами. В настоящее время высший номинал юбилейных, памятных банкнот и монет - 20 000 тенге", - добавили в пресс-службе.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 13:55
60000 купюра на сдачу? Он за спичками с 100000 купюрой пришел?
 
 

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