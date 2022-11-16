«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Ноября
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.99 KZT
  • €1 = 479.43 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мирзагалиев рассказал о долге "КазМунайГаза"

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 12:58
Мирзагалиев рассказал о долге "КазМунайГаза"
Фото:kmg.kz
Глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев рассказал о долге национальной компании, передает коррспондент Tengrinews.kz.

"Общий долг нашей компании на 30 июня, другими словами, по итогам первого полугодия 2022 года, составляет, если говорить в долларах, 8 миллиардов 366 миллионов в целом. По долгу надо отметить, что он у нас планомерно снижается.

По факту, хотя и не являемся публичной компанией, но для того, чтобы реально оценивать инвесторский интерес к КМГ, компания уже несколько лет выпускает евробонды, которые размещаются на международных рынках, которые имеют свою стоимость, свой интерес инвесторов", - сказал Мирзагалиев на встрече с журналистами.

По его словам, компания подошла к IPO достаточно подготовленной.

"У нас есть очень богатый опыт работы с международными и отечественными инвесторами. Что касается долга, в 2014 году долг компании составлял около 19 миллиардов долларов. Сейчас он снизился больше чем в два раза - до 8,3 миллиарда. У нас имеется достаточно такой сглаженный, мягкий график погашения наших долгов перед инвесторами, в основном это западные инвесторы. Он у нас в основном в долларах", - добавил Магзум Мирзагалиев.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика