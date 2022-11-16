Мирзагалиев рассказал о долге "КазМунайГаза"

Глава "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев рассказал о долге национальной компании, передает коррспондент Tengrinews.kz.



"Общий долг нашей компании на 30 июня, другими словами, по итогам первого полугодия 2022 года, составляет, если говорить в долларах, 8 миллиардов 366 миллионов в целом. По долгу надо отметить, что он у нас планомерно снижается.



По факту, хотя и не являемся публичной компанией, но для того, чтобы реально оценивать инвесторский интерес к КМГ, компания уже несколько лет выпускает евробонды, которые размещаются на международных рынках, которые имеют свою стоимость, свой интерес инвесторов", - сказал Мирзагалиев на встрече с журналистами.



По его словам, компания подошла к IPO достаточно подготовленной.



"У нас есть очень богатый опыт работы с международными и отечественными инвесторами. Что касается долга, в 2014 году долг компании составлял около 19 миллиардов долларов. Сейчас он снизился больше чем в два раза - до 8,3 миллиарда. У нас имеется достаточно такой сглаженный, мягкий график погашения наших долгов перед инвесторами, в основном это западные инвесторы. Он у нас в основном в долларах", - добавил Магзум Мирзагалиев.

