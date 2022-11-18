Сколько потратят в городах Казахстана на подготовку к Новому году

В городах и селах Казахстана уже началась подготовка к Новому году. Администрации проводят тендеры на новогодние украшения. Что именно, по какой цене и кому заказывают через портал государственных закупок, выяснял корреспондент Zakon.kz. Некоторые лоты завершаются 22-23 ноября.



Пришло время обновить елки



В населенных пунктах Казахстана в основном заказывают искусственные елки. Так, к примеру, аппарат акима поселка Аршалы Аршалынского района Акмолинской области готов выделить 3,4 млн тенге на монтаж и оформление главного атрибута новогодних праздников. Прием заявок по лоту завершился 16 ноября. Победителем признано ИП "Kolorit company" из Кокшетау.



По техспецификации искусственная ель предусматривается многоразового использования, высотой не менее 12 метров, диаметром – не менее 6 м.



"Искусственная ель должна быть густой, пушистой, правильной классической формы, материал хвои должен быть из качественного, безвредного для здоровья ПВХ, без запаха, с высокой степенью защиты от возгорания, по внешнему виду должна напоминать настоящую елку, иметь полностью разборную конструкцию. Украшение елки, световое оформление, гирлянды, размер и дизайн игрушек, макушка "Звезда" или другое – все по согласованию с заказчиком", – следует из документа.



В Каргалинском сельском округе Жамбылского района Алматинской области сумма закупок по лоту "Изготовление, установка, монтаж, оформление и техобслуживание новогодней елки" составляет 1,78 млн тенге. Елку высотой 10 метров на центральной площади установит и украсит алматинская компания "Orda Elite Stroy".



В 5,4 млн тенге обойдется установка новогодней 12-метровой елки на центральной площади села Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области. Прием заявок завершился 11 ноября. Всего на конкурс подано 10 заявок. Победитель – индивидуальный предприниматель "Serzhan" из Шымкента.



Праздник будет с размахом: новогодняя мишура, горки, Снегурочка с Дедом Морозом и фейерверк



В селе Иртышск Павлодарской области акимат на установку новогодней елки и ее оформление потратит 2,27 млн тенге. Из них на семиметровую искусственную елку выделено 1,78 млн тенге. На остальные средства поставщик должен приобрести макушку елки "Звезда", 120 штук новогодней мишуры 4 цветов длиной по 2 метра, 180 шаров. Всего на конкурс подано 25 заявок по четырем лотам. Победителями признаны ИП "Ахметова А.Е", ИП "MJD", ИП "Грант".



На оформление центральной улицы и установку и украшение новогодней елки аппарат акима сельского округа Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области направит 4,47 млн тенге. Поставщик – КББ "Групп Сервис".



На новогоднее оформление поселка Актас Карагандинской области направят 5,5 млн тенге. На эти средства предусмотрены установка уличных гирлянд "Ретро лампочки", изготовление двухскатной деревянной горки высотой 3 метра, шириной 1,5 м и 2 м, длиной – 13,5 м и 6 м. Также изготовление и установка праздничных светодиодных малых архитектурных форм (МАФов), в том числе фигур "Дед Мороз" высотой 3 метра и "Снегурочка" высотой 2,8 м с подсветкой, композиции Кролик высотой 1,5 метра из металлоконструкции, электромонтажные работы, обслуживание, демонтаж, ремонт поврежденных МАФов. Прием заявок от потенциальных поставщиков завершится 23 ноября.



В городе Кандыагаш Актюбинской области на реставрацию двух новогодних елок высотой 11 и 6 метров, соответственно, украшение их 150 елочными игрушками, приобретение 165 метров неоновой ленты, установку фигур Деда Мороза и Снегурочки направят 1,75 млн тенге. Всего на конкурс подано 4 заявки. Победитель – ИП "Омар".



Праздничное оформление проспекта Республики в городе Риддере Восточно-Казахстанской области с установкой елки обойдется в 7,23 млн тенге. Прием заявок по лоту завершится 22 ноября.



В городе Алтай ВКО на оформление новогодней елки направят 1,48 млн тенге. Поставщик – ТОО "Дияроз компания" из Шымкента.



Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаева планирует направить на установку и украшение 15-метровой новогодней елки на площади Горняков 2 млн тенге. Прием заявок завершится 25 ноября.



В Уральске Западно-Казахстанской области на оформление новогодней елки на площади Президент, оформление арки на площади Абая потратят в общем 35 млн тенге. Из них 20 млн предусмотрено на украшение главного праздничного атрибута высотой 22 метра. Согласно техспецификации поставщик должен изготовить эскиз новогодней елки, отреставрировать металлический каркас новогодний елки высотой 22 метра, восьмиконечной звезды со светодиодным освещением высотой 3 м, приобрести новогодние шары, ветки для елки, гирлянды, светодиодные снежинки, фигуры, произвести монтаж с оформлением елки и демонтаж.



А еще 15 млн тенге предусмотрено на реставрацию, оформление арки на площади Абая, каркаса арки зеленой хвоей, элементами из ПВХ, световыми гирляндами, новогодними игрушками. Также на реставрацию МАФ 2022 с заменой цифры 2 на 3, также световых элементов, изменение дизайна и световых элементов малой архитектурной формы "Подарок". Прием заявок по двум лотам завершится 21–22 ноября.



В Талдыкоргане сумма закупки по лоту "Изготовление, монтаж и оформление готовой сборно-разборной конкусной новогодней елки" на центральной площади высотой 24 метра планируется направить 6,25 млн тенге. Поставщик – компания F–LINE. В парке Жастар установят елку высотой не менее 20 метров стоимостью 4,46 млн тенге. Поставщик – ИП GO PRINT. Еще одну елку, высотой 14 метров, этот же поставщик установит на городском пляже. Сумма закупки – 2,67 млн тенге.



Новогодний фейерверк в городе Тобыл Костанайской области обойдется в 2,23 млн тенге. В парковой зоне "Жанару" в течение пяти минут будет произведено 846 выстрелов из пиротехники различного калибра. Главное требование к поставщику – наличие собственной национальной лицензии на право использования пиротехники 3 и 4 классов опасности и документов, подтверждающих разрешение и допуск к ним персоналу. Прием заявок завершится 22 ноября.



В Костанае на услуги по запуску фонтанов, пиротехнической стрелы и фейерверков на зажжение елки и Новый год хотят направить 4,86 млн тенге. По техспецификации в общем предусмотрено салютов на более 2000 выстрелов.



В крупных городах Казахстана тендеры на оформление и проведение новогодних праздников пока не объявляли. В большинстве случаев объясняется это тем, что на складах городских администраций скопилось немало украшений, приобретенных в предыдущие годы.