Пожарным в Казахстане не разрешат устраиваться на вторую работу

Алихан Смаилов ответил на запрос депутатов мажилиса о необходимости укрепления МЧС и подчеркнул, что рядовым сотрудникам противопожарной службы не разрешат выходить на вторую работу. Ответ размещен на официальном сайте палаты парламента.
В своем запросе на имя премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова депутаты мажилиса озвучили ряд предложений для укрепления МЧС.
Среди прочего было предложено, по примеру Беларуси, разрешить рядовым сотрудникам государственной противопожарной службы в свободное от основной работы время трудиться на второй дополнительной работе. Авторы запроса подчеркнули, что сейчас в Казахстане это законодательно запрещено.
Отметим, что, согласно Трудовому кодексу РК, выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время называется совместительством.
На этот счет в законодательстве имеется пара запретов:
- во-первых, не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников (подпункт 5 пункт 2 статьи 26).
- во-вторых, суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работы и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы (то есть 8 часов), более чем на 4 часа (пункт 3 статьи 68).
Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).
В ответ на депутатский запрос Алихан Смаилов подчеркнул, что пожарным необходим качественный отдых.
"Сотрудники органов государственной противопожарной службы находятся в условиях повышенной психологической и физической нагрузки, сопряженной с риском для здоровья и жизни, а также несут службу в постоянной оперативной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.
Для выполнения поставленных задач сотрудники должны полноценно отдыхать и поддерживать свое физическое и психологическое здоровье.
В связи с этим предоставление сотрудникам государственной противопожарной службы права трудоустройства на вторую дополнительную работу заинтересованными государственными органами полагается нецелесообразным", – написал Смаилов.
При этом он подчеркнул, что по поручению президента правительство прорабатывает вопросы повышения зарплаты и расширения соцпакета для сотрудников органов гражданской защиты по аналогии с другими силовыми структурами.
Напомним, на этой неделе министр по ЧС Юрий Ильин рассказал, что со следующего года пожарные в Казахстане получат прибавку к зарплате от 10% до 70%.
Глава МЧС напомнил, что три года назад пожарные зарабатывали в месяц 65 тысяч тенге. Однако сейчас, по его словам, огнеборцы получают минимум 110 тысяч тенге.
"Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% – это максимальное повышение для рядового состава, те, которые только начинают службу. И 10% – это для руководящего состава, то есть это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС", – добавил он.
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